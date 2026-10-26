La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport commentato la prestazione dell'arbitro Mariani in Inter-Fiorentina:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5: Subito due falli fischiati in maniera fiscale (Pongracic su Thuram e Bisseck-Njie), poi due angoli mancati per l'Inter (ci sarà anche il terzo al 5'st), ma anche due non-rigori colti in diretta: al 36' Bastoni ha il braccio attaccato al corpo e dentro la figura; al 37', palla inattesa e ravvicinata toccata da Pongracic. Niente in entrambi i casi. Al 3' st, Jimenez "risponde» al pubblico: rischio giallo. Bastoni graziato due volte: al 9' su Mastantuono e al 14' su Jimenez. Al 24', Viery su Thuram in area, allarga la gamba senza disponibilità del pallone: colpo da rigore, Mariani prima indica il dischetto e poi ci ripensa, il Var non sana. Al 50' st trattenuta di Valdepenas (si disinteressa del pallone) su Thuram: penalty chiaro.

IL CORRIERE DELLO SPORT 5: Ieri Thuram, sabato Frattesi... Errori grossolani, indotti dall’ormai inspiegabile “soglia alta” di Orsato. Due parole per celare sviste e magagne. Ultimi in ordine di tempo, due falli chiari, le cui responsabilità vanno cercate non solo negli arbitri in campo (Arena sabato, Mariani ieri), ma anche nei due VAR (Santoro e il solito Fabbri), ormai terrorizzati ed incapaci di ordinare anche un caffè al banco senza il placet del loro capo. E mentre anche la favola che «si gioca di più per merito di Orsato» sta perdendo proseliti (si gioca di più perché le regole Ifab pre-Mondiale stanno efficacemente combattendo le perdite di tempo), la storia della soglia alta inizia a perdere colpi. Di Frattesi abbiamo detto ieri. Ma l’episodio di Inter-Fiorentina è simile, se non più grave. Nel complesso, Mariani non ha convinto: metro tecnico non sempre lineare. Il condizionamento di Orsato è evidente nell’episodio Viery-Thuram: la punta si libera dell’avversario, che allarga la gamba destra e colpisce la sinistra. Mariani si porta il fischietto alla bocca e indica il dischetto, man ca solo il fischio che resta nelle intenzioni, stoppato (possibile) dall’assistente Christian Rossi. Fabbri, da parte sua, pilatescamente se ne la va le mani e da Lissone tutto tace. Gravissimo. Valdepeñas e Thuram si tengono, il nerazzurro scappa all’avversario, che vistosi perso, gira le spalle al pallone in arrivo e s’aggrappa. Dragusin abbraccia a due mani Thuram e lo butta giù: anche qualcosa più di un rischio. Tiro di Mastantuono, Bastoni braccio destro al corpo; tocco di Esposito, mano sinistra di Pongracic in posizione congrua e ferma.