La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport valutano la prestazione dell'arbitro La Penna prima e quella di Marinelli poi:

LA GAZETTA DELLO SPORT 6: Al 16' del primo tempo, arbitro La Penna, veloce check del Var per un tocco di braccio in area atalantina su tiro di Fagioli, ma non c'è nulla. Marinelli nella ripresa deve gestire più situazioni: al 23' Ndour e De Ketelaere vengono a contatto nell'area viola, ma è giusto lasciar correre per i parametri attuali. Al 27' il tiro da fuori di Gnonto colpisce il braccio di Obric, ma non c'è rigore per la Fiorentina perché il difensore lo sta ritraendo: corretta la decisione presa sul campo. Bene i gialli comminati dai due arbitri.

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Arbitralmente parlando, due partite in una: primo tempo affidato a La Penna, subito metro molto alto (Dragusin-Krstovic, Kristensen- Brescianini, Mastantuono-Gaetano), tenuto fino a quando è riuscito a stare in campo: ko muscolare. Non c’è tocco di mano di Scalvini sul tiro di Fagioli, il pallone passa sopra la spalla (check del VAR in ritardo per via delle comunicazioni con Lissone). Ok la rete dell’Atalanta di De Ketelaere, non c’è fallo di Gaetano su Fagioli nel recupero del pallone e prima dell’assist. I suoi numeri: 10 falli e 2 gialli. Nella ripresa entra Marinelli che era Quarto uomo (qui non ha lasciato ricordi indelebili in coppa Italia contro Il Pisa), c’è un solo episodio che merita il conforto della moviola: sul tiro di Gnonto, il pallone viene deviato da Pellegrino, dietro di lui c’è Obric, c’è il tocco con la mano sinistra ma è in posizione naturale, il pallone arriva da un tocco inaspettato, giusto non dare penalty. I suoi numeri: 13 falli, 3 gialli.