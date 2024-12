La moViola: Marcenaro, che serataccia. Il rigore deve fischiarlo subito

IL CORRIERE DELLO SPORT 5: Serataccia per Marcenaro, che era (è?) fra i candidati a salire sull’aereo diretto a Riyadh per la fase finale della Supercoppa italiana. Certo, dipendesse da ieri sera.... Un rigore solare che ha dovuto vedere con OFR ma soprattutto alcune decisioni tecniche (parata di Abankwah, appena fuori area e lui in posizione frontale non fischiata) e disciplinari (per tutti: manca un giallo a Kean) che fanno dubitare. Kristensen entra in ritardo su Sottil (che di sicuro non fa nulla per evitare l’inevitabile contro), episodio solare. Il giocatore viola protesta in maniera eccessiva e prende il giallo (arrivato per questo, non per simulazione, la tempistica - anche quella - è chiara). A Lissone ci mettono un’eternità, poi arriva la chiamata all’OFR: rigore. Altro check lunghissimo, stavolta per un colpo di spalla di Ranieri e di testa di Gosens, non ci sono irregolarità: non è rigore. Protesta anche Zemura che lamenta un fallo di Colpani ai suoi danni in area viola, anche in questo caso non è penalty. Ekkelenkamp stoppa col petto e non con il braccio il passaggio errato di Ranieri, ok la rete di Lucca. E’ regolare anche la rete di Thauvin: in fuorigioco geografico ci sono Lucca e Ehizibue, non punibili perché non interferiscono con De Gea.