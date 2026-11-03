La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport analizzano la prestazione dell'arbitro Marcenaro in Sassuolo-Fiorentina:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6: Al 25' il primo gol di Laurienté che parte in posizione regolare sul lancio di Sebastiano Esposito: lo tiene in gioco Viery. Al 38 Berardi-Viery: non c'è gomitata, vede bene l'arbitro. Veloce check sull'1-1 segnato da Pellegrino ma l'attaccante della Viola si libera regolarmente di Candé. Lungo check sul secondo gol di Laurienté per un presunto - mani dell'attaccante del Sassuolo, che però sembra non esserci.

IL CORRIERE DELLO SPORT 6: Quinta partita in A della stagione per l’internazionale Marcenaro, sempre in controllo: 27 falli fischiati, 5 ammoniti. Nessun episodio nelle due aree, regolari tutti i gol, su quello di Lauriente del 2-2 lungo check del VAR per un possibile tocco di mano. Partiamo da qui: Matic “scucchiaia” per Lauriente che parte in posizione regolare (c’è Viery), per smarcarsi cade a terra e poggia il destro, da alcune immagini potrebbe sembrare ci sia un contatto, da altre (tipo quella frontale al giocatore) no. Il VAR controlla e stabilisce che non c’è tocco: in caso contrario, gol annullato, siamo nel concetto di immediatezza. Tiro di Beto, davanti a lui c’è Bakola che respinge non con il braccio destro (comunque al corpo) ma con il fianco, giusto far proseguire. Non ci sono situazioni fallose sulla rete dell’1-1: nel contatto fra Pellegrino, che farà perno e batterà a rete, e Candé, che cerca di fermarlo, sembra più quest’ultimo che va verso l’avversario con la gamba sinistra che non il contrario. E’ in gioco Lauriente sulla rete dell’1-0: al momento dell’assist di Seba Esposito, infatti, è tenuto in gioco sicuramente da Viery ma anche da Dragusin.