La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport commentano la prestazione dell'arbitro Collu in Fiorentina-Frosinone. Ecco le pagelle:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5: Due errori per Collu e Prontera, silenzioso al Var. Dopo 6 minuti, un rigore per il Frosinone non fischiato: Monterisi anticipa Dragusin, che lo colpisce con un calcio. Al 23, Jimenez dà due manate (e il secondo pare un pugno) a Bracaglia, uno a palla lontana. Più da rosso che da giallo. Giusto annullare il gol di Gudmundsson - fuorigioco netto - e non fischiare.

IL CORRIERE DELLO SPORT 4: Una partita con quattro episodi che lasciano più di una perplessità anche con le nuove indicazioni e una situazione che aggrava il giudizio complessivo perchè al 3' st Collu si lascia spingere da Gudmundsson senza estrarre il rosso, ma solo il giallo. E il Var Prontera non interviene mai, nemmeno quando avrebbe dovuto. Al 7’ pt, nell’area della Fiorentina, Monterisi anticipa Dragusin, che lo colpisce sul piede sinistro. Il fatto che il giocatore del Frosinone non fosse in pieno controllo del pallone può incidere soltanto sull’aspetto disciplinare. Il rigore, dunque, andava assegnato. Al 24’ pt Jimenez reagisce dopo una trattenuta di Bracaglia. Prima gli dà una manata per liberarsi, poi lo raggiunge e gli rifila un colpo sulla schiena. C’è condotta violenta, manca il rosso e manca anche la Ofr. Al 38’ pt, sullo 0-2 arrivato sugli sviluppi di un angolo, Bracaglia, leggermente trattenuto, si libera di Atta con una spinta. Il pallone era in gioco, c’era l’annullamento della rete per fallo in attacco.