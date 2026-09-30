A volte la soluzione è proprio lì, sotto gli occhi, ma non si riesce a riconoscerla. È questo il filo conduttore dell'analisi proposta da La Gazzetta dello Sport, che dedica spazio alla crescita di Michael Kayode, protagonista con la Nazionale nella sfida contro la Turchia.

Il terzino classe 2004 ha sorpreso per la personalità mostrata sulla fascia destra, coronando la sua prestazione con uno splendido gol. Una prova che, secondo la Gazzetta, può alimentare più di un rimpianto, soprattutto in casa Fiorentina.

Kayode, infatti, è stato per due stagioni a Firenze. L'esplosione arrivò anche grazie all'infortunio di Dodô, che gli permise di trovare spazio e mettersi in mostra. Successivamente, però, il terzino è finito ai margini ed è stato ceduto in Premier League, dove ha continuato il proprio percorso di crescita fino a conquistarsi la scena.

"La Fiorentina che lo ha avuto sotto gli occhi per due stagioni", sottolinea la Gazzetta, evidenziando come il caso Kayode possa essere letto anche come un esempio di quanto sia difficile, nel calcio, avere la pazienza necessaria per valorizzare i giovani talenti.

Un percorso che il quotidiano milanese accosta anche ad altri giocatori esplosi lontano dal club che li aveva inizialmente lanciati, come Riccardo Calafiori. Per Kayode, intanto, la Nazionale ha rappresentato l'ennesima occasione per confermare quanto fatto vedere in Inghilterra e riaccendere, inevitabilmente, qualche rimpianto dalle parti di Firenze.