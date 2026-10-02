Sono almeno tre i dubbi del ct Roberto Mancini in vista del terzo appuntamento in Nations League della sua Italia contro la Francia. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico deve valutare le condizioni di Tonali e Pio Esposito, titolari in entrambe le prime due gare, e anche quelle di Moise Kean: se sta bene l'attaccante del Como ha chance di esserci.

La probabile formazione

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In difesa,e Calafiori saranno i terzini, mentre Bastoni, al centro della difesa, sarà accompagnato da uno tra Mancini e Scalvini. L'altro dubbio è a centrocampo: con Tonali pivot affiancato da Barella e, con Frattesi pronto a subentrare a gara in corso. Il giocato della Lazio, comunque, ha chance di partire dal 1' anche come esterno destro alto, ruolo che aveva già ricoperto nel secondo tempo a Bursa contro la Turchia. Più enigmatico, infine, l'attacco, perché seha recuperato dalle fatica giocherà: da capire se sarà l'unico centravanti con ai lati due esterni tra Vergara, Sebastiano Esposito o Maldini, oppure avrà accanto proprio Kean. L'idea della doppia punta intriga molto Mancini.