Buone notizie in casa Fiorentina, diversi giocatori sono rientrati dai rispettivi infortuni: Solomon, tornato in gruppo, dovrebbe esserci per la gara contro l'Hellas; Mandragora e Fortini stanno recuperando, verranno valutati nei prossimi giorni e restano in dubbio per sabato.
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VIOLA NEWS news viola stampa Infortunati, Gazzetta: “Solomon in gruppo. Il punto su Mandragora, Fortini e Dodò”
La Gazzetta dello Sport
Infortunati, Gazzetta: “Solomon in gruppo. Il punto su Mandragora, Fortini e Dodò”
La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa Fiorentina
Per quanto riguarda Dodò, fermatosi durante l'allenamento a porte aperte di sabato, è arrivato l'esito degli esami strumentali. La Fiorentina ha escluso lesioni al flessore della coscia destra. Il terzino lavorerà a parte e resta in forse per la trasferta di sabato, ma fortunatamente è stato scongiurato il rischio di un lungo stop. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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