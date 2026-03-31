Arriva un periodo fondamentale per la Fiorentina che si gioca tanto in poco tempo: sabato torna in campionato con la trasferta di Verona, poi la squadra affronterà il Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Un aprile che vede la squadra di Paolo Vanoli disputare 6 partite in 22 giorni.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Un aprile tra campionato e Conference. La priorità della Fiorentina”
La Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Un aprile tra campionato e Conference. La priorità della Fiorentina”
Aprile sarà un mese tour de force per la Fiorentina impegnata su due fronti
Sarà importante per il tecnico viola avere tutti i suoi giocatori a disposizione nello sprint finale di questa stagione. La Serie A rimane la priorità, considerando che la salvezza è ancora tutta da guadagnare, ma la Fiorentina ha l'opportunità di vincere un trofeo che in passato è sfuggito due volte in finale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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