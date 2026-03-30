Il Corriere dello Sport si sofferma sui rinnovi di Dodò e Fortini, i temi più caldi in mano a Fabio Paratici. Il brasiliano ha un accordo valido fino al giugno del 2027 e quindi da rinfrescare.
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VIOLA NEWS news viola stampa Fortini, sarà cessione? CorSport: “Lui non convinto di rinnovare con la Fiorentina”
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Fortini, sarà cessione? CorSport: “Lui non convinto di rinnovare con la Fiorentina”
Il Corriere dello Sport su Fortini e Dodò
Per Dodò c’è in ballo una proposta di rinnovo fino al 2030, con annesso adeguamento dell’ingaggio dagli 1,5 milioni attuali ai quasi 2 netti che ha in mente la società (che per inciso rimane ottimista).
Infine Niccolò Fortini, pure lui in scadenza tra un anno. Il club vorrebbe convincerlo a prolungare di altri tre anni, ma il classe 2006 non sembra affatto convinto. Nelle prossime settimane sarà fatta chiarezza.
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