Nazione: “Ma icché v’ha fatto Fagioli? Critiche gratuite, capita di sbagliare”

Marchini difende Nicolò Fagioli

Redazione VN 30 marzo - 09:44

Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione, ha commentato la vicenda che riguarda Nicolò Fagioli e la Nazionale. Il Presidente dell'ordine dei giornalisti della Toscana, ha preso le difese del centrocampista della Fiorentina:

Ma icché vha fatto Portillo? inteso come Javier García, gioiello della cantera madridista. Era la stagione 2004/05 e la Fiesole decise di srotolare un lenzuolo dal significato chiaro verso chi, nonostante il talento conclamato, si accaniva senza pietà sul talentino arrivato dal Real. Risposta rimasta inevasa, cosi come le premesse per un carriera in primo piano. Tempi diversi e contesti diametralmente opposti, ma l'interrogativo è simile, almeno nel concetto principale. «Ma icché v'ha fatto Fagioli?». Già perché lascia un po' perplesso questo feroce accanimento nei confronti del giocatore viola reo, secondo esternazioni più o meno blasonate, di essere 'scarso'. Insomma, accostare il regista viola alla nazionale sarebbe una eresia. Non si capisce se tattica o etica. Partiamo dalla seconda. Nella vita si può sbagliare, anche in maniera pesante.

Dopo aver pagato per i propri errori, Nicolò Fagioli sta cercando di costruirsi una nuova fase della carriera, con impegno e merito. Sul piano umano, il passato è ormai alle spalle; su quello tecnico, invece, il suo rendimento è sotto costante osservazione, ma i dati confermano una crescita evidente, soprattutto nella fase di costruzione e recupero palla.

Le statistiche parlano a suo favore: molti palloni recuperati, alta percentuale di duelli vinti e grande precisione nei passaggi, sia corti che lunghi. Numeri che certificano un’evoluzione concreta e una buona gestione del gioco, pur con margini di miglioramento.

Resta però il tema della continuità e dell’incisività offensiva: per diventare un giocatore decisivo deve trovare maggiore costanza e aumentare la pericolosità sotto porta. Il talento non manca, ma il salto definitivo dipenderà proprio da questi aspetti.