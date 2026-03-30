Repubblica: “Ecco lo slogan di Paratici, che cambierà tutto. Non solo in campo”

Repubblica Firenze si sofferma sul lavoro di Fabio Paratici, nono solo per quanto riguarda il gruppo squadra. Il ds viola ha iniziato a guardare anche al futuro, osservando da vicino tutti gli ambiti su cui intervenire a stagione conclusa e a salvezza ottenuta: non solo giocatori, acquisti e cessioni, ma tutto ciò che ruota intorno al gruppo squadra.