Repubblica Firenze si sofferma sul lavoro di Fabio Paratici, nono solo per quanto riguarda il gruppo squadra. Il ds viola ha iniziato a guardare anche al futuro, osservando da vicino tutti gli ambiti su cui intervenire a stagione conclusa e a salvezza ottenuta: non solo giocatori, acquisti e cessioni, ma tutto ciò che ruota intorno al gruppo squadra.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Ecco lo slogan di Paratici, che cambierà tutto. Non solo in campo”
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Repubblica: “Ecco lo slogan di Paratici, che cambierà tutto. Non solo in campo”
Repubblica Firenze su Fabio Paratici
«Se non crei una mentalità vincente intorno non puoi pensare di essere vincente in campo» è lo slogan che animerà le scelte estive al Viola Park, che porteranno cambiamenti nell’area comunicazione, nell’area medica e in tutto ciò che può servire per migliorare le performance dei calciatori.
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