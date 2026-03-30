Conoscere è prevenire. Disinnescare è proteggere. Si parla tanto di strategia, di ambiente, di provocazioni. Alla fine però il pericolo principale della Bosnia è un totem di 40 anni, che dall'Italia se ne è andato poco fa per un feeling mai sbocciato con la Fiorentina.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Dzeko e quel feeling mai sbocciato con la Fiorentina. Non fare scherzi”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Dzeko e quel feeling mai sbocciato con la Fiorentina. Non fare scherzi”
Il punto della Gazzetta su Edin Dzeko
Ma che proprio a Firenze l'Italia ha studiato con grande rispetto, grazie anche ai consigli dei difensori che con lui hanno giocato: Mancini, Bastoni, Calafiori.
Nella settimana della Pasqua cattolica, la Nazionale si affida ai tre arcangeli: dalle sentinelle azzurre dipende molto del destino mondiale. Caro Edin Dzeko, vedi di non fare scherzi nell'orto di Zenica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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