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Gazzetta: “Dzeko e quel feeling mai sbocciato con la Fiorentina. Non fare scherzi”

Gazzetta: “Dzeko e quel feeling mai sbocciato con la Fiorentina. Non fare scherzi” - immagine 1
Il punto della Gazzetta su Edin Dzeko
Redazione VN

Conoscere è prevenire. Disinnescare è proteggere. Si parla tanto di strategia, di ambiente, di provocazioni. Alla fine però il pericolo principale della Bosnia è un totem di 40 anni, che dall'Italia se ne è andato poco fa per un feeling mai sbocciato con la Fiorentina.

Ma che proprio a Firenze l'Italia ha studiato con grande rispetto, grazie anche ai consigli dei difensori che con lui hanno giocato: Mancini, Bastoni, Calafiori.

Nella settimana della Pasqua cattolica, la Nazionale si affida ai tre arcangeli: dalle sentinelle azzurre dipende molto del destino mondiale. Caro Edin Dzeko, vedi di non fare scherzi nell'orto di Zenica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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