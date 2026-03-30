Il Corriere dello Sport si sofferma sui riscatti in casa viola. C’è un gruppo di giocatori arrivati a Firenze attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa automaticamente obbligo al verificarsi di una condizione: la salvezza da parte della Fiorentina.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Ecco quanto dovrà spendere la Fiorentina per i riscatti obbligatori”
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CorSport: “Ecco quanto dovrà spendere la Fiorentina per i riscatti obbligatori”
Il Corriere dello Sport sui riscatti in casa Fiorentina
Tra loro c’è Marco Brescianini, la cui conferma comporterebbe un esborso da circa 10 milioni in favore dell'Atalanta, Giovanni Fabbian, la cui permanenza permetterebbe al Bologna di guadagnare 15 milioni, e Daniele Rugani, per il quale la società viola ha concordato con la Juventus un riscatto da 2 milioni (Riscatto che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dipenderà anche dal numero delle presenze). Conti alla mano, il club toscano pagherebbe un totale di 27 milioni nel caso in cui conquistasse la salvezza.
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