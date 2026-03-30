Secondo e ultimo giorno di riposo concesso da Paolo Vanoli a cavallo del fine settimana, ma sarà comunque un lunedì con i riflettori accesi sul Viola Park in attesa di notizie su Dodò: il brasiliano si sottoporrà agli accertamenti del caso per valutare se danno muscolare c’è stato alla coscia destra nell’allenamento di sabato, probabilmente ai flessori.
Corriere dello Sport
CorSport: “Chi gioca senza Dodò? Vanoli riflette sul cambio ruolo di un esterno”
Di sicuro un problema verso Verona e l’Hellas che arrivano sabato, quindi ad appena quattro giorni di distanza dalla ripresa che sarà domani al centro sportivo, però l’ex Shakhtar farà il possibile per esserci se il responso degli esami dovesse essere negativo: il dubbio è aperto e non resta che aspettare la risposta clinica, anche se in ogni caso Vanoli comincerà subito a provare le soluzioni alternative a Dodo.
Una porta in automatico a Niccolò Fortini per ruolo e caratteristiche, l’altra prevede l’arretramento di un esterno da ala a terzino, che può essere Jack Harrison come lo stesso Fabiano Parisi, una tantum qualche metro più indietro su quella fascia dove sta avendo un rendimento super. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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