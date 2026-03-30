CorSport: “Chi gioca senza Dodò? Vanoli riflette sul cambio ruolo di un esterno”

Secondo e ultimo giorno di riposo concesso da Paolo Vanoli a cavallo del fine settimana, ma sarà comunque un lunedì con i riflettori accesi sul Viola Park in attesa di notizie su Dodò: il brasiliano si sottoporrà agli accertamenti del caso per valutare se danno muscolare c’è stato alla coscia destra nell’allenamento di sabato, probabilmente ai flessori.

Di sicuro un problema verso Verona e l’Hellas che arrivano sabato, quindi ad appena quattro giorni di distanza dalla ripresa che sarà domani al centro sportivo, però l’ex Shakhtar farà il possibile per esserci se il responso degli esami dovesse essere negativo: il dubbio è aperto e non resta che aspettare la risposta clinica, anche se in ogni caso Vanoli comincerà subito a provare le soluzioni alternative a Dodo.