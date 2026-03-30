Nazione: “Ecco cosa ha fatto sapere Dodò a persone a lui vicine sull’infortunio”

La posizione del brasiliano dopo l'infortunio

Redazione VN 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 07:08)

Saranno note probabilmente oggi le reali condizioni di Dodò, che sabato in occasione dell'allenamento a porte aperte al Viola Park ha accusato un problema ai flessori della coscia destra che lo hanno costretto a interrompere la seduta.

Il terzino, che dopo lo stop era apparso molto contrariato, nelle ultime ore ha fatto sapere alle persone a lui vicine di essere abbastanza fiducioso,anche se non è escluso che per la trasferta di sabato a Verona Paolo Vanoli sarà costretto a rinunciare al suo numero 2.

Il report medico atteso in queste ore da parte della Fiorentina chiarirà ogni dubbio, anche se la sensazione è che - in virtù del tour de force verso il quale andranno in contro De Gea e soci dopo la sosta (cinque gare in 17 giorni, tra campionato e Conference) - il brasiliano non verrà rischiato a prescindere. Lo scrive la Nazione.