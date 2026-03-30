Non solo Dodò,nella giornata di oggi dovrebbero arrivare novità anche su Rolando Mandragora. Il centrocampista campano finora ha continuato a svolgere un programma differenziato rispetto ai compagni a causa di un fastidio al polpaccio che l’ha costretto a saltare l’Inter. Vederlo di nuovo in gruppo sarebbe il via libera verso il Bentegodi. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Oggi giornata importante per capire le condizioni di Mandragora”
Corriere dello Sport
CorSport: “Oggi giornata importante per capire le condizioni di Mandragora”
Rolando Mandragora ci sarà contro il Verona?
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