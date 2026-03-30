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Corriere dello Sport

CorSport: “Oggi giornata importante per capire le condizioni di Mandragora”

Mandragora
Rolando Mandragora ci sarà contro il Verona?
Redazione VN

Non solo Dodò,nella giornata di oggi dovrebbero arrivare novità anche su Rolando Mandragora. Il centrocampista campano finora ha continuato a svolgere un programma differenziato rispetto ai compagni a causa di un fastidio al polpaccio che l’ha costretto a saltare l’Inter. Vederlo di nuovo in gruppo sarebbe il via libera verso il Bentegodi. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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