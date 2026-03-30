Gazzetta: “La difesa parla chiaro. Così Vanoli ha “protetto” la Fiorentina”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla difesa viola. Il passaggio dal modulo e tre a quella a quattro è stato sicuramente una delle chiavi. Nel nuovo anno Vanoli ha ridisegnato la squadra con un 4-1-4-1 che a volte diventa 4-3-3 , restituendo al gruppo quelle certezze che erano andate smarrite nella prima parte di stagione.

Non sarà un caso che l'unica volta in cui il nuovo tecnico è tornato a tre dietro, inserendo il debuttante Rugani per sopperire all'assenza dello squalificato Dodo sulla corsia di destra(il brasiliano si è fermato per un problema muscolare nell'ultimo allenamento di sabato, nelle prossime ore sarà sottoposto a esami per capire se potrà farcela per il Verona: al momento è in forte dubbio), ha incassato 3 gol con l'Udinese e la sconfitta più pesante in Serie A del 2026. Prima e dopo la Viola nel nuovo anno aveva preso 16 reti in 13 partite, con una media di 1,2 a match, abbassando l'1,6 della prima parte di stagione (28 gol incassati in 17 gare).