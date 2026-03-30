Il Corriere dello Sport, soffermandosi sull'Italia, ha parlato del rapporto alla Fiorentina tra Moise Kean ed Edin Dzeko. Un feeling mai nato trai i due:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “I piani che aveva Commisso per la coppia Kean-Dzeko”
Corriere dello Sport
CorSport: “I piani che aveva Commisso per la coppia Kean-Dzeko”
I due si sfideranno martedì
Sette gol in azzurro, l’ultimo ad arrendersi anche a Dortmund, quando sotto di tre a zero rimontammo tre gol alla Germania. Il cammino era compromesso, ma l’attaccante della Fiorentina non si tirò indietro. Ecco, il viola, è il colore che lo ha legato a Edin Dzeko, l’attaccante che domani sera ci troveremo davanti e che con i suoi nove anni in Italia (6 alla Roma e 2 all’Inter prima di Firenze) certo, ci conosce molto bene. Nei piani di Commisso, i due avrebbero dovuto completarsi a vicenda (un po’ come penserebbe di fare il nostro ct affiancandogli Pio Esposito). La coppia non ha mai funzionato, solo 314 minuti in 11 presenze, nonostante i buoni propositi («Ci completiamo come un coppia perfetta» disse l’attaccante bosniaco al suo arrivo a Firenze).
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