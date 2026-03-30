Gazzetta: “Tanti cambiamenti dal passaggio del testimone tra Pioli e Vanoli”

A marzo, eccezion fatta per l'incidente di percorso di Udine, la Viola ha ritrovato solidità in difesa e l'obiettivo è mantenerla per blindare (o addirittura migliorare) la quintultima posizione, rimanendo a debita distanza dalla zona rossa. Dopo gli 8 gol incassati tra campionato e Conference in 5 partite a febbraio, con il rovinoso scivolone del 2 marzo a Udine, la Viola si è rimessa in bolla dimezzando le reti subite nei successivi 5 match.

Un trend in controtendenza con la prima parte di stagione, quando la Fiorentina era un colabrodo e la sua eccessiva fragilità è stata una delle cause della sua caduta. Con il passaggio del testimone tra Stefano Pioli e Paolo Vanoli tante cose sono cambiate, a cominciare dal modulo, e la difesa è tornata a rendere a livelli accettabili. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.