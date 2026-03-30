“Moise, che ne pensi?”. Gazzetta: “Kean, Gattuso e il retroscena da Coverciano”

Cancelli chiusi, quartier generale azzurro aperto solo ai ragazzi della Primavera dell'Empoli: il tempo delle grandi manovre è poco. Il ct Rino Gattuso prima fa divertire i suoi ragazzi, poi chiede una bella scarica di adrenalina in una partitella spezzettata a più riprese: dentro e fuori, la Nazionale va di corsa.

Correre è la parola d'ordine perché Rino sa bene, molto bene, che come ti alleni vale un tesoro una volta dentro la contesa e di correre, a Zenica, ce ne sarà bisogno. Mateo Retegui e Moise Kean vivono l'intero pomeriggio uno accanto all'altro: le possibilità che, domani sera, vada in scena un attacco già visto a Bergamo sono alte.