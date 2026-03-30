Metodo Paratici, Repubblica: “Tutto quello che ha fatto il ds al VP in questi mesi”

Colloqui con Vanoli e calciatori, analisi, riflessioni. Tutto quello che ha fatto Paratici al Viola Park

Redazione VN 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 07:12)

Nei primi mesi alla Fiorentina, Fabio Paratici si è concentrato su un doppio obiettivo: da una parte la salvezza da conquistare entro fine stagione, dall’altra la pianificazione del futuro, in vista di un’estate che si preannuncia ricca di cambiamenti. Il suo arrivo ha coinciso con una fase delicata, vissuta però con una presenza costante al Viola Park accanto alla squadra e all’allenatore Vanoli.

Il concetto chiave del suo lavoro è stato la quotidianità: Paratici ha seguito da vicino ogni allenamento e ogni partita, anche in trasferta europea, con l’obiettivo di proteggere il gruppo e allo stesso tempo motivarlo. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento forte, capace di trasmettere leadership e aiutare la squadra a uscire da un momento complicato.

Parallelamente, il direttore sportivo ha lavorato a stretto contatto con lo staff tecnico, analizzando le partite e organizzando colloqui individuali e di gruppo con i giocatori. Questo percorso è servito a conoscerli a fondo, sia sul piano tecnico che umano, e a ridefinire l’approccio al lavoro quotidiano, puntando su attenzione ai dettagli, professionalità e crescita continua. Lo scrive Repubblica Firenze.