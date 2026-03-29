La Nazionale italiana sta vivendo giorni intensi in vista della sfida di martedì sera contro la Bosnia, crocevia per la qualificazione ai Mondiali. Tra i protagonisti della squadra c'è l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. Per lui una prestazione solida contro l'Irlanda del Nord condita dal un grande gol che è valso il 2-0.
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FOTO – Kean suona la carica in vista della gara con la Bosnia: “Forza Azzurri!”
Moise Kean è pronto ad affrontare la Bosnia con la maglia della Nazionale
L'attaccante, sul proprio profilo Instagram, ha caricato lui e i suoi compagni a qualche giorno dalla gara di Zenica: "Forza Azzurri!".
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