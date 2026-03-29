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FOTO – Kean suona la carica in vista della gara con la Bosnia: “Forza Azzurri!”

Kean Italia
Moise Kean è pronto ad affrontare la Bosnia con la maglia della Nazionale
Redazione VN

La Nazionale italiana sta vivendo giorni intensi in vista della sfida di martedì sera contro la Bosnia, crocevia per la qualificazione ai Mondiali. Tra i protagonisti della squadra c'è l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. Per lui una prestazione solida contro l'Irlanda del Nord condita dal un grande gol che è valso il 2-0.

L'attaccante, sul proprio profilo Instagram, ha caricato lui e i suoi compagni a qualche giorno dalla gara di Zenica: "Forza Azzurri!".

 

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