Prima la salvezza e il campo. Poi sarà tempo di mercato e di tutte le valutazioni per formare una Fiorentina attrattiva, bella da vedere, stimolante per i tifosi, aggressiva e internazionale.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Le priorità di Paratici per formare una Fiorentina attrattiva”
Repubblica Firenze
Repubblica: “Le priorità di Paratici per formare una Fiorentina attrattiva”
Repubblica su Fabio Paratici
Le prime priorità riguardano i rinnovi di Dodô e Fortini, in scadenza a breve, e i riscatti, con Brescianini, Rugani e Fabbian che diventeranno interamente di proprietà della Fiorentina al raggiungimento della salvezza, mentre per Solomon ed Harrison andrà deciso se esercitare o meno il riscatto, quasi certo per l’israeliano e quasi improbabile per l’inglese. Lo scrive la Repubblica Firenze.
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