La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Luca Ranieri. A contribuire alla causa è stato anche il ritorno tra i titolari del centrale, senza fascia (passata nel frattempo a De Gea) ma non per questo meno importante.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Perché Ranieri è diventato fondamentale per la Fiorentina di Vanoli”
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Gazzetta: “Perché Ranieri è diventato fondamentale per la Fiorentina di Vanoli”
La Gazzetta dello Sport su Luca Ranieri
Lui e Pongragic sono la coppia di centrali più utilizzata da Vanoli e anche la più affidabile, con Comuzzo che si è ritagliato un suo spazio in Conference.
Fondamentale pure il contributo dei terzini e del centrocampo, con Mandragora, Brescianini e Ndour che si sacrificano spesso per aiutare dietro. La nuova Viola è più solida e per la salvezza è indispensabile mantenersi a questi livelli.
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