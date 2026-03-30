Gazzetta: “Perché Ranieri è diventato fondamentale per la Fiorentina di Vanoli”

Lui e Pongragic sono la coppia di centrali più utilizzata da Vanoli e anche la più affidabile, con Comuzzo che si è ritagliato un suo spazio in Conference.

Fondamentale pure il contributo dei terzini e del centrocampo, con Mandragora, Brescianini e Ndour che si sacrificano spesso per aiutare dietro. La nuova Viola è più solida e per la salvezza è indispensabile mantenersi a questi livelli.