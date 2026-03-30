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Gazzetta: “Perché Ranieri è diventato fondamentale per la Fiorentina di Vanoli”

Gazzetta: “Perché Ranieri è diventato fondamentale per la Fiorentina di Vanoli” - immagine 1
La Gazzetta dello Sport su Luca Ranieri
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Luca Ranieri. A contribuire alla causa è stato anche il ritorno tra i titolari del centrale, senza fascia (passata nel frattempo a De Gea) ma non per questo meno importante.

Lui e Pongragic sono la coppia di centrali più utilizzata da Vanoli e anche la più affidabile, con Comuzzo che si è ritagliato un suo spazio in Conference.

Fondamentale pure il contributo dei terzini e del centrocampo, con Mandragora, Brescianini e Ndour che si sacrificano spesso per aiutare dietro. La nuova Viola è più solida e per la salvezza è indispensabile mantenersi a questi livelli.

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