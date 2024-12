In campo prima di tutti e il discorso: il dietro le quinte del ritorno di Bove

Tutti i dettagli del ritorno in campo di Edoardo Bove

Il dono della semplicità si manifesta nei gesti autentici, nei momenti sobri e negli applausi sinceri che racchiudono appartenenza e sostanza, scrive la Gazzetta dello Sport . È stato un ritorno emozionante e unico quello di Edoardo Bove, che, alle 18:29, è tornato ufficialmente al Franchi , entrando per ultimo, con lo sguardo basso e un'emozione palpabile. Le tribune si sono alzate in un caloroso boato di applausi, con telefonini alzati a immortalare un momento quasi familiare, un simbolico ricongiungimento

Sono passati 22 giorni da quel 1° dicembre, quando Bove si era accasciato a terra durante Fiorentina-Inter. Oggi il Franchi lo ha accolto con affetto, tra striscioni che recitano "Forza Edo" e applausi veri, mentre il centrocampista si è seduto in panchina grazie a una deroga speciale della FIGC e della Lega Serie A. I suoi occhi lucidi tradivano l'emozione di quel ritorno. Nel pomeriggio, Edo aveva già fatto una timida apparizione durante il riscaldamento: pochi spettatori presenti, ma l'affetto non è mancato. Al suo arrivo con la squadra, i tifosi all’esterno lo avevano salutato con applausi e sorrisi, un momento semplice ma carico di significato. Dopo un abbraccio al magazziniere Leo e qualche attimo di condivisione con i compagni, Bove ha preso posto in panchina, vivendo appieno l’atmosfera della partita.