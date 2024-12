Pradè: “Serve un bagno di umiltà. Bove? Avevo paura che fosse finita la magia”

Due sconfitte consecutive in campionato sono un segnale. Daniele Pradè compatta l'ambiente viola in vista della gara di Torino

"Per noi è un dispiacere grande, oggi non siamo stati la solita Fiorentina. Dobbiamo ritrovare la nostra umiltà , la nostra strada e la nostra voglia di giocare. Dispiace perchè volevamo fare degli auguri migliori ai nostri tifosi. Sarà una nottata dura, domattina cerchiamo di ritrovarci. Adesso abbiamo due partite difficili, ma dobbiamo farci trocare pronti"

Su Bove

"Dopo la vicenda di Edoardo avevo paura che finisse la magia, la squadra però deve capire che il momento brutto è passato ed il ragazzo sta bene. Dobbiamo tornare ad essere quelli brutti, sporchi e che combattono su ogni pallone. Rivedere Edoardo in campo è stato emozionante, resta un grande dispiacere. L'Udinese era alla nostra portata, non avevo la sensazione che potessero farci male. A Torino sarà durissima, speriamo che in questi giorni tutti quanti faremo un bel bagno di umiltà"