Buffon, Vlahovic e Coelho. Kean nella sua dimensione: non c’è motivo di andare

"Le persone giungono sempre al momento giusto nei luoghi in cui sono attese". Prendiamo in prestito questa massima da Il cammino di Santiago di Paulo Coelho per dire che sì, Moise Kean è arrivato a Firenze nel momento giusto e nella città che lo stava aspettando con trepidazione. E a dirlo non siamo noi, ma i freddi numeri, che premiano Kean come uno dei migliori calciatori d'Italia e d'Europa quest'anno. Arrivato con un monolitico "zero" alla casella dei gol e degli assist nel 2023/2024, Kean in otto mesi ha eguagliato i gol segnati in quattro ani di Juve ed è nella top ten (senza contare i rigori) dei marcatori dei cinque migliori campionati europei al fianco di mostri sacri come Harry Kane e Momo Salah. Quando si dice che il contesto fa la differenza. Inevitabile che con un rendimento così si formasse la coda di squadre pretendenti.