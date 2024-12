Bove, non solo al Franchi: andrà in panchina con la squadra

Arrivano bellissime notizie in vista di Fiorentina-Udinese. Già nella giornata di ieri eravamo venuti a sapere del ritorno al Franchi di Edoardo Bove, ma si pensava in tribuna. Invece, la società viola, grazie a questa deroga speciale, porterà il centrocampista addirittura in panchina. Attenzione però, come ormai sappiamo il giocatore non potrà scendere in campo, ma grazie a questa iniziativa figurerà in panchina insieme ai suoi compagni e seguirà tutta la partita da lì.