Dal Franchi al Franchi: Bove e l’abbraccio dei tifosi 22 giorni dopo

Sono state ore, giorni, settimane difficili per tutto il mondo del calcio, ma soprattutto per i colori viola. Firenze è una città romantica e passionale per definizione, e questa passione si riflette in tutto, dall'amore per l’arte a quello per la Fiorentina. Chi arriva da fuori lo nota subito: il legame tra Firenze e la sua squadra è unico, viscerale, assoluto.