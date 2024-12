TS: “Calciomercato viola, Pradè su Fazzini e sul nuovo Edmundo. De Gea rinnova?”

Tuttosport, nella sua odierna sezione dedicata al calciomercato si sofferma, in particolare, su quello della Fiorentina. Ieri, infatti, per la prima volta, data l'assenza di Bove, Palladino ha parlato di "ruolo mancante" (ovvero, contestualizzando, di ruolo, quello di esterno sinistro, in cui, in un modo o nell'altro, la Fiorentina difetta; per non parlare del vuoto a centrocampo). Ecco che Pradè e Goretti pare siano tornati subito a lavoro per garantire al tecnico viola la rosa ideale per raggiungere determinati traguardi nel corso della seconda parte di stagione.