Questa mattona, TuttoSport, dedica attenzione anche alla situazione di Dodò, rimasto fuori contro il Venezia e protagonista di un messaggio sui social che ha immediatamente alimentato interrogativi sul suo futuro in maglia viola.

Il brasiliano, deluso per l'esclusione, ha infatti pubblicato una frase piuttosto criptica: "Dio ha in serbo qualcosa di meglio per me, a lui affido il mio futuro.

Parole che, considerando anche la situazione contrattuale del giocatore, hanno inevitabilmente acceso qualche riflettore sulla sua posizione. Dodò è infatti in scadenza di contratto, ma dal clan viola — sottolinea Tuttosport — fanno sapere che il brasiliano non è fuori rosa.

La linea della Fiorentina, dunque, sarebbe chiara: Dodò resta a disposizione di Paolo Vanoli, ma dovrà conquistarsi il posto come tutti gli altri componenti della rosa. L'esclusione di Venezia, quindi, non viene letta come una decisione che abbia già sancito una rottura definitiva tra il terzino e il club.

Resta però il messaggio pubblicato dal brasiliano, destinato inevitabilmente ad alimentare le discussioni sul suo futuro a Firenze.