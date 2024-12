Il Franchi si riempie per l’ultima in casa: previsti 20mila spettatori

Il Corriere dello Sport si sofferma sul numero di tifosi al Franchi nella giornata di domani. Non si giocherà per il pari: l'obiettivo è finire il 2024 in crescendo, o quantomeno dimostrare che la piccola flessione (soprattutto fisica) vista nelle ultime due settimane è già alle spalle.

E a spingere i viola verso il sesto successo consecutivo in casa ci saranno circa 20mila spettatori. Il massimo consentito, o poco meno (la capienza totale per lunedì è di 22mila), un numero in media con quanto visto da agosto a oggi - ma solo in campionato, mentre in Conference il dato sui presenti è dimezzato - per un'atmosfera ancora una volta condizionata dai cantieri che rendono inutilizzabile di fatto il 50% dello stadio. Un'atmosfera certo non consona all'ottimo momento che sta vivendo la Fiorentina, che in campo vola ma continua a giocare in una struttura fantasma.