Mentre tutto il resto del gruppo aveva il giorno libero, Arthur Atta ieri è andato al Viola Park e ha lavorato in modo differenziato e specifico con l'obiettivo di mettersi alle spalle il sovraccarico funzionale ai muscoli addominali.

Ancora incerti i tempi di recupero del francese ma intanto è possibile dire che sarà difficile vederlo in campo per la prossima sfida di campionato, dopo aver già saltato la trasferta di Genova. Serve tempo per avere il giocatore al cento per cento, come vuole Vanoli.

Oggi tutta la squadra tornerà a lavorare al centro sportivo per cominciare a mettere nel mirino la sfida al Como che arriverà domenica al Franchi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.