Un’iniziativa speciale per abbattere gli stereotipi e dimostrare come il calcio possa essere un ponte con la vita reale. Giovedì 19 novembre il Media Center del Viola Park aprirà le proprie porte per la presentazione di "Le cose che posso cambiare", un toccante docufilm fortemente sostenuto dalla Fiorentina. Il progetto vede al centro sei giovani atleti ed atlete del vivaio gigliato, che si sono messi a nudo davanti alle telecamere raccontando senza filtri le proprie insicurezze, le paure quotidiane ed i pregiudizi con cui spesso si scontrano nel mondo dello sport e sul tema della parità di genere.

Il confronto con gli studenti delle scuole fiorentine

L'evento vedrà un forte coinvolgimento del territorio e delle nuove generazioni. Alla proiezione in programma alle ore 9:45 prenderanno infatti parte diverse classi dell'Istituto Peano e delle Scuole Pie Fiorentine. Al termine della visione, ragazzi e ragazze avranno l'opportunità di confrontarsi in un dibattito aperto direttamente con gli autori e con i giovani protagonisti del vivaio viola, in un momento di crescita e riflessione condivisa ideato dal club per promuovere valori educativi al di là del terreno di gioco.