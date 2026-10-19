David Guetta, direttore del Pentasport e storica voce viola, ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro il Como:

Mettiamo che tutto vada come è purtroppo nelle previsioni e che la Fiorentina perda pure a Milano: oltre ad eguagliare Grosso con le tre sconfitte consecutive Vanoli avrebbe quattro punti in otto partite ed un più che probabile penultimo posto in classifica. E adesso andiamo con un po’ di matematica, perché per raggiungere la certezza della salvezza, i famosi quaranta punti che quest’anno potrebbero e dovrebbero essere necessari per rimanere in serie A, i viola avrebbero come obiettivo la media di 1,3 punti a partita. (ARTICOLO COMPLETO SU FIRENZEDINTORNI)