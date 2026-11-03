David Guetta, storica voce viola, ha commentato la partita su Firenzedintorni.it. Ecco parte del suo editoriale:

Per novanta minuti la Fiorentina ha risolto metà dei suoi problemi, quelli offensivi, perché le quattro reti, ognuna diversa dall’altra, sono state tutte di alto livello. Vittoria dunque meritata e in qualche modo liberatoria per le angosce di classifica, che restano, ma un po’ più sullo sfondo. La difesa ha però preso i soliti due gol, dando spesso l’impressione di barcollare contro un attacco abbastanza spuntato, se si eccettua Laurentie. Non si capisce se il problema sia più tecnico, tattico o mentale, ma certamente una soluzione va trovata a livello di reparto perché non è sempre colpa dello stesso giocatore e quindi esiste un difetto congenito che Vanoli deve individuare e comprendere