"Per novanta minuti la Fiorentina ha risolto metà dei suoi problemi, quelli offensivi, perché le quattro reti, ognuna diversa dall’altra, sono state tutte di alto livello"

Redazione VN
Pablo Pinones-Arce

VIDEO VN - P. Arce: “Dietro lavoriamo bene, ma oggi abbiamo preso due gol stupidi”

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David Guetta, storica voce viola, ha commentato la partita su Firenzedintorni.it. Ecco parte del suo editoriale:

Per novanta minuti la Fiorentina ha risolto metà dei suoi problemi, quelli offensivi, perché le quattro reti, ognuna diversa dall’altra, sono state tutte di alto livello. Vittoria dunque meritata e in qualche modo liberatoria per le angosce di classifica, che restano, ma un po’ più sullo sfondo. La difesa ha però preso i soliti due gol, dando spesso l’impressione di barcollare contro un attacco abbastanza spuntato, se si eccettua Laurentie. Non si capisce se il problema sia più tecnico, tattico o mentale, ma certamente una soluzione va trovata a livello di reparto perché non è sempre colpa dello stesso giocatore e quindi esiste un difetto congenito che Vanoli deve individuare e comprendere

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