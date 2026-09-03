La Fiorentina prepara la delicata sfida contro il Torino. Due squadre ancora a quota 0 punti, bisognose di muovere la classifica. Grosso avrà a disposizione anche gli ultimi acquisti, vale a dire il quartetto composto da: Beto, Goncalves, Gnonto e Njie. Arrivi che hanno modificato l'assetto offensivo della formazione viola

Ieri hanno lavorato tutti in gruppo, sotto gli ordini di Grosso. Difficilmente potranno partire dal primo minuto sabato. Eccezion fatta per Njie, l'ex di turno, come scrive la Nazione. Lo svedese potrebbe essere la sorpesa di Grosso sull'out sinistro. Gudmundsson ha lasciato Firenze, e per Njie, cha lavora con i nuovi compagni da qualche giorno, la prima in maglia viola potrebbe essere un match speciale.