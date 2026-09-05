Con la conclusione del calciomercato e l'arrivo degli esterni offensivi tanto attesi (Njie, Gnonto e Gonçalves, oltre all'innesto di Beto per colmare l'addio di Kean), Fabio Grosso può finalmente varare il suo modulo di riferimento: il 4-3-3. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico viola deciderà la formazione titolare solo all'ultimo minuto, consapevole di come i subentranti saranno decisivi a gara in corso.

Il momento di Pellegrino: il Torino è la sua vittima preferita

Al centro del tridente offensivo si va verso la conferma di Mateo Pellegrino, attualmente in vantaggio su Beto. L'attaccante argentino è ancora a caccia del suo primo centro con la maglia della Fiorentina per sbloccare un attacco che nelle prime due uscite non ha ancora trovato la via della rete. Il Torino, in questo senso, rappresenta l'avversario ideale: la formazione granata è la squadra a cui Pellegrino ha segnato di più da quando gioca in Serie A, con un bottino di ben 5 gol in 3 incontri (comprese le sue prime due marcature nel torneo con la maglia del Parma l'8 marzo 2025).

I dubbi di formazione: tra esterni da lanciare e acciacchi

A completare il tridente insieme a Mastantuono ci sarà uno dei nuovi arrivati. Il favorito per la corsia sinistra è lo svedese Njie, che vivrebbe subito una sfida da ex avendo militato nel Torino per 5 anni, mentre il portoghese Goncalves e Beto scalpitano per trovare spazio a gara in corso.

Sul fronte infermeria restano da valutare le condizioni di Dodò e Atta: entrambi sono alle prese con qualche acciacco e, in caso di convocazione, partiranno dalla panchina. In difesa si candidano per un posto da titolare Joao Mario e Ranieri, mentre a centrocampo Fagioli dovrebbe riprendersi la regia affiancato da Ndour e da uno tra Oulai e Brescianini.