Gonzalo Rodriguez, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato della Fiorentina e di Firenze:

Gonzalo, partiamo dall’arrivo a Firenze. Possiamo dire che ha avuto un mediatore speciale?

«La trattativa l’ha gestita Borja Valero, è vero. Io avevo già dato l’ok al trasferimento, ma la Fiorentina mi avrebbe preso solo insieme a lui. Arrivavamo entrambi dal Villarreal. Mi chiamò una sera: “Gonzalo, fai le valigie, andiamo a Firenze”».

Presto ne siete diventati capitani e riferimenti.

«Assolutamente. I fiorentini sono un popolo fantastico: passionali, simpatici, amanti del pallone e del tifo. Riempiono lo stadio, pensano al calcio tutto il giorno. Mi ricordano gli argentini in questo. Dopo una vittoria a San Siro con il Milan ci trovammo tantissimi tifosi alla stazione, occupavano tutte le banchine. Pensai: “Questi sono pazzi”. E per la Fiorentina lo sono per davvero».

Con Montella prima e con Sousa poi avete espresso un grande calcio in Europa e in Italia. C’è il rimpianto di non aver vinto nulla?

«Sì, eccome. Giocavamo da dio. E non siamo nemmeno mai arrivati in Champions. Nel 2013 eravamo a un passo… poi all’ultima giornata diedero un rigore inesistente al Milan e noi arrivammo quarti. La città se lo sarebbe meritato. Con Vincenzo abbiamo creato un gruppo vero, ci divertivamo. Avevamo tanti giocatori nuovi, si è creata un’alchimia da subito. Con Paulo, invece, il livello si è alzato. Eravamo più maturi, più pronti e abituati a un certo tipo di partite».

Ha una partita che rigiocherebbe se potesse?

«La finale di Coppa Italia con il Napoli del 2014. Prendemmo due gol subito, fa ancora male pensarci. E io, pochi mesi dopo, potevo andare proprio a giocare per loro. Scelsi, però, di non volermi trasferire. Dissi al direttore sportivo Pradè che ero il capitano della squadra e non mi sarei voluto muovere. Provavo un grande senso di responsabilità».