La qualità non manca, ma resta da verificare la tenuta sui novanta minuti. Come sottolinea La Nazione, la prova di Pedro Gonçalves contro il Como ha confermato entrambe le facce del portoghese, schierato a sorpresa dal primo minuto da Vanoli. L'avvio era stato promettente, con due palloni illuminanti in rapida successione per Njie e Fagioli, prima di un progressivo calo che lo ha portato a perdere palloni pesanti, costati caro alla Fiorentina.

Ora la gestione passa a Vanoli, a partire dalla trasferta di San Siro. Contro l'Inter, dove i viola potrebbero essere costretti a rincorrere e a lavorare molto senza palla, le caratteristiche del portoghese rischiano di essere meno valorizzate. Il tecnico dovrà trovare il modo di sfruttarne la qualità senza esporsi ai limiti legati alla sua autonomia e alla tenuta nei ritmi di gara.