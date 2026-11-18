"Io sono ambizioso come lo è la Fiorentina: insieme siamo perfetti"
VIDEO - La grande doppietta di Mastantuono contro la Costa Rica
Pedro Goncalves si è soffermato sui compagni di squadra. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:
Torniamo alla Fiorentina: il compagno che più l’ha impressionata per qualità?
«Fagioli».
Una parola per descrivere De Gea?
«Vincente».
Una per Mastantuono?
«Fenomeno».
Una per Atta.
«Ne dico tre: maestro di calcio».
Fine del viaggio: ci darebbe il titolo per favore?
«Io sono ambizioso come lo è la Fiorentina: insieme siamo perfetti».
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