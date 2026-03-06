Giovani viola in affanno: da Comuzzo a Fortini, i motivi della crisi

L'analisi de La Repubblica sul momento nero dei giovani della Fiorentina: da Comuzzo e il mercato sfumato al caso Fortini, fino a Kouadio

Redazione VN 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 10:56)

L'edizione odierna de La Repubblica dedica un approfondimento al momento complicato dei giovani talenti di casa Fiorentina, in un'annata già di per sé disastrosa per la squadra viola. Il quotidiano analizza la situazione di Pietro Comuzzo, Niccolò Fortini e Christian Kouadio, evidenziando come, tutti siano indietro nelle gerarchie di Paolo Vanoli, complici le scorie del mercato e un calo generale delle prestazioni. La partita di Udine è stata, per motivi diversi, emblematica delle loro attuali difficoltà.

Comuzzo — Il pezzo si concentra inizialmente su Pietro Comuzzo, la cui stagione sembra essere stata condizionata fin dall'estate dalla trattativa sfumata per il trasferimento all'Al Hilal. Secondo Repubblica, il giocatore non era propenso al trasferimento, mentre la Fiorentina mirava a una plusvalenza importante. A questo si sono aggiunti problemi fisici e un rendimento in netto calo rispetto all'anno scorso. Né la linea a tre scelta inizialmente da Pioli, con l'idea di schierarlo come braccetto di spinta, né il passaggio alla difesa a quattro con Vanoli hanno cambiato la sostanza. Comuzzo sta commettendo troppi errori, sia in campionato che in Conference League, tra letture sbagliate e cali di concentrazione. Le parole di Vanoli, pur definendolo un difensore completo in prospettiva, confermano la necessità di migliorare tecnicamente e di ritrovare tranquillità.

Capitolo Fortini — Discorso simile, ma con sfumature diverse, per Niccolò Fortini. La Repubblica definisce la sua parabola "discendente", prendendo come esempio proprio l'ultima gara contro l'Udinese. Nonostante l'assenza per squalifica di Dodo e la scelta del modulo 3-5-2 (più congeniale alle sue caratteristiche), Fortini è rimasto in panchina per novanta minuti. Un segnale forte che evidenzia le sue attuali difficoltà. Anche nel suo caso, il mercato ha giocato un ruolo: cercato da Roma e Napoli, è rimasto a Firenze ma senza un rinnovo di contratto che lo blindasse. Una situazione incerta che starebbe condizionando il ragazzo, fermo a sole 25 presenze stagionali, di cui solo 10 da titolare. La situazione è sotto la lente d'ingrandimento di Paratici, ds e amico del padre di Fortini.

Kouadio e il dubbio Kean — Il pezzo si chiude con un breve accenno a Christian Kouadio, stabilmente in prima squadra ma con solo 7 presenze all'attivo. Intanto, in vista del prossimo impegno di campionato, crescono i dubbi su Moise Kean, alle prese con un fastidio alla tibia.