“Una resa inaccettabile”. E sui social scoppia la polemica intorno a De Gea

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla polemica nata intorno a David De Gea dopo le parole post Udinese-Fiorentina. «In occasione del primo gol forse avrei potuto fare meglio, magari potevo uscire sul cross, ma sicuramente avremmo preso un'altra rete dopo». Questa sua frase, pronunciata nel post-partita di Udinese-Fiorentina, ha generato giorni di polemiche a Firenze.

Quanto detto suona come un segnale di resa, un nichilismo che per alcuni non è accettabile da parte di colui che è stato scelto per essere il capitano della Fiorentina nell'anno più difficile della sua storia recente.

Sui social i tifosi viola si sono divisi nel difendere o attaccare («una resa inaccettabile») il numero quarantatré, che nel frattempo si è assentato dal Viola Park per motivi personali(ha saltato l'allenamento di mercoledì, ieri è tornato regolarmente in gruppo e col Parma ci sarà).