Nazione pessimista: “Kean? Vediamo oggi, altrimenti il forfait è quasi certo”

Dopo la pesante sconfitta in Friuli, l’atmosfera al Viola Park è tornata più serena, ma restano alcune preoccupazioni legate alle condizioni di Moise Kean. Anche nell’ultimo allenamento l’attaccante ha svolto lavoro differenziato a causa di un problema alla tibia accusato nella partita di lunedì. Nonostante ciò, la sensazione è che il numero 20 voglia fare di tutto per essere disponibile per la sfida contro il Parma.

Restano però solo due allenamenti prima della partita e quello decisivo sarà l’ultimo: se Kean tornerà ad allenarsi con il gruppo, aumenteranno sensibilmente le possibilità di vederlo titolare domenica. In caso contrario, il suo forfait sarebbe praticamente certo e l’obiettivo diventerebbe recuperarlo al meglio per la successiva sfida contro la Cremonese, considerando che per la gara di Conference League contro il Rakow era già previsto un turno di riposo.