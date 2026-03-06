Dopo la pesante sconfitta in Friuli, l’atmosfera al Viola Park è tornata più serena, ma restano alcune preoccupazioni legate alle condizioni di Moise Kean. Anche nell’ultimo allenamento l’attaccante ha svolto lavoro differenziato a causa di un problema alla tibia accusato nella partita di lunedì. Nonostante ciò, la sensazione è che il numero 20 voglia fare di tutto per essere disponibile per la sfida contro il Parma.
La Nazione
Nazione pessimista: “Kean? Vediamo oggi, altrimenti il forfait è quasi certo”
Restano però solo due allenamenti prima della partita e quello decisivo sarà l’ultimo: se Kean tornerà ad allenarsi con il gruppo, aumenteranno sensibilmente le possibilità di vederlo titolare domenica. In caso contrario, il suo forfait sarebbe praticamente certo e l’obiettivo diventerebbe recuperarlo al meglio per la successiva sfida contro la Cremonese, considerando che per la gara di Conference League contro il Rakow era già previsto un turno di riposo.
Intanto sembrano risolti i problemi familiari che mercoledì avevano costretto David De Gea a un rapido viaggio in Spagna. Il portiere è quindi atteso di nuovo a disposizione della squadra, mentre lo staff tecnico continua a monitorare soprattutto le condizioni di Kean in vista dei prossimi impegni decisivi. Lo scrive La Nazione.
