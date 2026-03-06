CorSport: “Salvate Rugani! Non può bastare un flop per bruciarlo”

La brutta prestazione di Daniele Rugani a Udine, nella sconfitta per 3-0 della Fiorentina, non può essere giudicata come rappresentativa del suo valore. Il difensore tornava in campo dopo oltre due mesi e in un contesto complicato per tutta la squadra, che è mancata sia tecnicamente sia sul piano caratteriale. Rugani ha sofferto gli attaccanti dell’Udinese, ma la responsabilità del risultato non può ricadere solo su di lui, soprattutto considerando che era stato acquistato a gennaio proprio per portare esperienza e solidità alla difesa viola.