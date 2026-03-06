“Domani vi sfondo in campo, occhio!”: l’avvertimento ironico di Vanoli alla squadra

Ed in effetti il lavoro che la Fiorentina ha portato avanti anche ieri è stato davvero duro: al di là delle solite prove tattiche, la copertina della seduta se l'è presa un'esercizio che tutta la squadra ha dovuto svolgere con gran fatica avvalendosi della cosiddetta «slitta», uno strumento chiamato «prowler sled» che si usa soprattutto nel cross training o nell'hyrox ma che l'allenatore ha voluto far utilizzare ai viola per migliorare la resistenza e l'esplosività.