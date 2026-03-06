Malesani: “Fiorentina, ecco cosa devi fare per evitare di andare in Serie B”

La Fiorentina si salverà?Alberto Malesani ha provato a rispondere a questo quesito, con la squadra di Paolo Vanoli immischiata nella lotta per non retrocedere. Ecco il suo parere alla Gazzetta dello Sport:
Sì perché ha più potenzialità rispetto alle altre squadre che lottano per non retrocedere. Però la qualità non basta, bisogna riuscire ad allontanare il centro di responsabilità, azzerare tutto e fare gruppo. Non è facile perché la Fiorentina è una squadra che non è abituata a stare cosi in basso, nelle ultime stagioni è sempre stata in corsa per un piazzamento nelle coppe. Però adesso bisogna fare i conti con la realtà, accettare la situazione, andare avanti a testa bassa e rialzarsi in fretta. Come se il campionato iniziasse domenica: ogni sfida deve essere decisiva e va affrontata come una partita di Coppa.
