Fiorentina, senti Malesani: “La Conference è un vantaggio e vi spiego perché”

Le parole di Malesiani sulla Conference League
Redazione VN

Alberto Malesani considera la Conference League un valore aggiunto per la stagione della Fiorentina. Tutt'altro che un intralcio per la salvezza. Ecco il suo pensiero alla Gazzetta dello Sport: 

Conference un intralcio? Assolutamente no. Io la considero un vantaggio, perché abitua la testa dei giocatori alla gara singola. La partita con il Parma deve essere approcciata come se fosse una finale. Bisogna cambiare totalmente atteggiamento, mi pare ci sia troppa pesantezza di pensiero: in campo servono undici leoni.

