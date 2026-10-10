Ricomincia la Serie A dopo la lunga sosta dedicata alle nazionali. Alle ore 15 la Fiorentina scenderà in campo allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova contro il Genoa. Secondo La Gazzetta dello Sport, la formazione rossoblù dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Bijlow in porta, Mercandalli, Ostigard e Vazquez in difesa, Baldanzi, Traorè, Ehizibue, Frendrup ed Ellertsson a centrocampo, Vitinha e Osmajic in attacco. Stesso modulo e stessi uomini per il Corriere dello Sport, ma con una differenza a centrocampo: Alex Amorim al posto di Traorè. 4-3-2-1, invece, per Tuttosport: Bijlow in porta, Ehizibue, Mercandalli, Ostigard e Vazquez in difesa, Wiafe, Traorè e Frendrup a centrocampo, Messias e Vitinha alle spalle di Osmajic.

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